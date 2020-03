Air France-KLM a tiré sa ligne de crédit renouvelable pour un montant total de 1,1 MdE

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Air France-KLM a toujours organisé sa stratégie financière autour de financements long terme, des réserves de cash élevées et des lignes de liquidités importantes fournies par de grands établissements bancaires, explique la direction ce vendredi matin.

Dès de début de la crise du virus COVID-19, le Groupe a mis en place des mesures pour assurer la protection de ses passagers et de ses employés, mais également pour limiter l'impact du virus sur sa rentabilité et préserver sa flexibilité financière.

Dans ce cadre, le Groupe Air France-KLM annonce avoir tiré sa ligne de crédit renouvelable (revolving credit facility agreement) conclue le 29 avril 2015 et amendée le 6 novembre 2017 pour un montant total de 1,1 milliard d'euros réparti en deux tranches de 550 millions d'euros chacune. Ces tranches sont renouvelables successivement à la demande d'Air France-KLM par période de 1, 3 ou 6 mois jusqu'au 6 novembre 2022.

Le Groupe Air France-KLM dispose donc désormais de plus de 5,5 milliards d'euros de liquidités immediatement disponibles pour faire face aux possibles évolutions du contexte, précise la direction...