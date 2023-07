Air France-KLM a dépassé nettement les prévisions de résultats au second trimestre

(Boursier.com) — Air France-KLM a publié un bénéfice trimestriel nettement supérieur aux attentes de la place, aidé par une hausse du nombre de passagers transportés sur fond de reprise sensible du trafic dans les aéroports depuis la fin de la pandémie.

Depuis l'an dernier, grèves et pénurie de personnel ont toutefois contraint les compagnies européennes à annuler des milliers de vols afin d'éviter des files d'attente massives aux aéroports faute de main-d'oeuvre formée rapidement.

Le résultat opérationnel d'Air France-KLM est ressorti à 733 millions d'euros au deuxième trimestre, bien supérieur aux 665 millions d'euros anticipés en moyenne par les analystes.

La compagnie aérienne a transporté 24,7 millions de passagers sur la période avril-juin et a annoncé que sa capacité au deuxième trimestre s'était établie à 92% des niveaux de 2019.

Air France-KLM a également confirmé sa prévision de capacité pour l'ensemble de l'année, à 95% environ...

"Je suis très heureux de voir que la situation dans les aéroports est bien meilleure cet été, y compris à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam", a expliqué Benjamin Smith, le directeur général du groupe aérien, soulignant que cette saison servira de test avant 2024 et les Jeux olympiques de Paris, qui devraient attirer un grand nombre de visiteurs, sans oublier la Coupe du Monde de rugby cet automne en France.

Discussions exclusives

Air France-KLM est par ailleurs entré en discussions exclusives avec Apollo Global Management en vue d'un financement en quasi-fonds propres de 1,5 milliard d'euros au capital d'une filiale détenant des contrats avec les partenaires commerciaux du programme de fidélité (Flying Blue)

Ce financement serait non dilutif, structuré par un instrument de quasi-fonds propres, similaire à celui utilisé par Air France en juillet 2022 sur un parc de moteurs de rechange ainsi que celui réalisé en juillet 2023 sur des actifs d'Ingénierie et de Maintenance (MRO).

En vertu de cet accord, Apollo souscrirait à des obligations perpétuelles émises par cette filiale opérationnelle d'Air France-KLM.

Ce financement serait comptabilisé comme des fonds propres selon les normes IFRS et permettrait à Air France-KLM de poursuivre le renforcement de son bilan, outre la génération de bénéfices nets et/ou l'émission d'obligations hybrides simples.

La structure envisagée n'entraînerait aucun changement sur le fonctionnement du programme de fidélité pour les membres Flying Blue et aucun impact sur le plan social et les contrats des employés d'Air France, KLM et Air France-KLM.

Air France-KLM conserverait la gestion opérationnelle du programme de fidélité et Air France et KLM conserveraient la pleine propriété de la base de données Flying Blue.