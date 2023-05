Air France KLM : +15% sur la semaine !

(Boursier.com) — Air France KLM poursuit sa séquence haussière avec une nouvelle progression de 2,3% à 1,72 euro ce vendredi en bourse de Paris, ce qui porte l'avance de la valeur à 15% sur la semaine. Le flux acheteur a été nourri par plusieurs notes de brokers ces dernières heures, à commencer par celle de Redburn qui a relevé sa recommandation de 'vendre' à 'neutre', tandis que Davy a réhaussé à 'surperformer' sa recommandation sur la compagnie aérienne en visant un cours de 2,3 euros, contre 1,3 euro précédemment. Auparavant, Morgan Stanley avait déjà revalorisé le dossier de 2 à 2,15 euros, tout en restant à 'pondération en ligne'.

Les analystes sont redevenus clairement positifs sur le transporteur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 11 sont à l''achat', 7 à 'conserver' et seulement 3 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 2,06 euros.

Sans impact ?

Selon les derniers commentaires de la direction, Air France KLM a dit ne pas ressentir l'impact de la hausse du coût de la vie, citant plus de 1,5 milliard d'euros de ventes de billets d'avion au premier trimestre et une demande solide sur l'ensemble de son réseau... A noter par ailleurs, qu'AF a dégagé un Ebitda de 214 ME sur le trimestre écoulé, contre 70 ME pour KLM. La compagnie aérienne française a en revanche essuyé un déficit opérationnel 181 ME, soit une marge de -4,6%, contre un déficit de 128 ME et une marge de -5,1% pour le transporteur néerlandais.

Le groupe anticipe pour l'ensemble de l'année 2023 un coût unitaire stable à prix de carburant et taux de change constants et hors mesure de soutien à l'emploi par rapport à 2022. Ses investissements nets pour l'ensemble de l'année 2023 sont estimés à 3 MdsE.

Vers un bel été...

Citi ('achat') estime que les résultats du groupe ont été principalement tirés par des prix plus élevés, avec une tarification unitaire du réseau passagers au 1er trimestre en hausse d'environ 21% par rapport aux niveaux de 2019, un consensus de +19%. Globalement, le groupe a fait mieux que prévu sur les prix et moins bien sur les coûts, avait indiqué la banque.

Pour Bernstein, Air France KLM se prépare en vue d'un été "fort" et se veut, comme de nombreuses compagnies aériennes, optimiste pour la période de pointe des voyages cette année. Le broker souligne par ailleurs la légère réduction des perspectives de capacités, avec une cible de 95% des niveaux de 2019 en 2023 contre 95% à 100% prévus précédemment...

Les actionnaires d'Air France-KLM sont désormais invités à participer à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra le mercredi 7 juin à 14h30 à l'Hôtel Hilton Paris Charles de Gaulle, à Tremblay-en-France. L'AG sera retransmise en direct sur le site internet de la société.