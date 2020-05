Air France : fin de l'exploitation de la totalité de la flotte d'Airbus A380

(Boursier.com) — Face à la crise sanitaire, et compte tenu de son impact sur les niveaux d'activité prévus, le groupe Air France-KLM annonce "l'arrêt définitif de l'exploitation des Airbus A380 d'Air France". Initialement prévu pour la fin de l'année 2022, le retrait de la flotte d'Airbus A380 s'inscrit dans le cadre de la stratégie de simplification de la flotte du groupe Air France-KLM qui vise à "la rendre plus compétitive, en poursuivant sa transformation avec des avions plus modernes, plus performants et dont l'empreinte environnementale est considérablement réduite".

Cinq des Airbus A380 de la flotte actuelle sont la propriété d'Air France ou en crédit-bail, les quatre autres étant en location d'exploitation. L'impact global de la dépréciation de la flotte d'Airbus A380 est estimé à 500 millions d'euros et sera comptabilisé au deuxième trimestre 2020 en résultat non courant, indique le transporteur aérien. Les Airbus A380 seront remplacés par des appareils de nouvelle génération, comme l'Airbus A350 et le Boeing 787, dont les livraisons sont en cours.