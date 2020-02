Air France et Transavia renforcent fortement la desserte de l'Algérie

Crédit photo © Air France

(Boursier.com) — À la suite de la disparition d'Aigle Azur, le Groupe Air France met les bouchées doubles vers l'Algérie. La compagnie nationale, qui s'appuie également sur Transavia, démultiplie son offre vers Alger, Bejaïa, Constantine, Oran, Sétif et Tlemcen au départ de Paris et des régions françaises à compter d'avril 2020.

Dans le détail, Air France ouvrira 5 nouvelles routes vers Alger au départ de Paris Orly (jusqu'à 14 vols par semaine toute l'année), de Marseille (jusqu'à 7 vols par semaine), de Toulouse (jusqu'à 4 vols par semaine) et de Nice (jusqu'à 2 vols par semaine du 14 juillet au 27 août 2020). Oran sera par ailleurs desservi depuis Toulouse (jusqu'à 4 vols par semaine toute l'année).

Par ailleurs, l'offre en nombre de sièges entre Paris et Alger sera doublée avec au total 49 vols hebdomadaires au départ de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, ouvrant l'accès au vaste réseau long et moyen-courrier d'Air France. Les vols seront assurés en Airbus A318 et A320 respectivement équipés de 131 et 178 sièges.

Pour la saison été 2020, Transavia ouvrira de son côté 12 routes vers 6 destinations au départ d'Orly, Lyon et Montpellier : Alger, Bejaïa, Constantine, Oran, Sétif, et Tlemcen. Dans le même temps, Transavia triplera ses fréquences entre Lyon et Alger, avec 6 vols par semaine.

Cette offre vient s'ajouter aux vols assurés depuis 2019 au départ de Nantes vers Alger et Oran. Au total, Transavia proposera 445.000 sièges entre la France et l'Algérie à l'été 2020. Les vols seront assurés en Boeing 737-800 équipés de 189 sièges et seront ouverts à la vente le 19 février 2020 sur transavia.com.

Ce programme de vol et les droits associés sont soumis à l'approbation de l'aviation civile algérienne.