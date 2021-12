Air France et KLM signent des accords de partage de code avec ITA Airways

(Boursier.com) — Les compagnies Air France et KLM ont signé de nouveaux accords de partage de code avec Italia Trasporto Aereo (ITA) Airways. Le partenariat commercial offrira des opportunités de voyage supplémentaires et ouvrira 12 destinations ITA en Italie et en Europe du Sud pour les clients Air France et KLM, où les clients ITA pourront réserver des billets vers une grande variété de destinations Air France et KLM en Europe, y compris le Royaume-Uni et la Scandinavie.

Air France, KLM et ITA faciliteront les transferts des passagers vers les vols de correspondance dans leurs hubs de Paris Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol et Rome Fiumicino. Les clients pourront voler en toute transparence vers la destination de leur choix avec un seul billet, s'enregistrer à l'aéroport de départ et récupérer leurs bagages enregistrés à leur arrivée à leur destination finale.

L'accord est effectif pour KLM à compter du 1er décembre et pour Air France à partir du 9 décembre 2021, pour des voyages à compter du 13 décembre 2021.

Les passagers d'Air France et KLM pourront voler avec ITA vers 12 destinations d'Europe du Sud via Rome Fiumicino : Bari, Brindisi, Catane, Gênes, Palerme, Reggio de Calabre, Lamezia Terme, Turin, Trieste et Venise (Italie), La Valette (Malte) , et Tirana (Albanie).

Sous réserve de l'approbation du gouvernement américain, le partenariat sera étendu à un vaste choix de destinations américaines dans un proche avenir.

Air France et KLM relient actuellement Paris et Amsterdam à l'Italie avec environ 350 vols hebdomadaires vers/depuis Bari, Bologne, Catane, Florence, Gênes, Milan (aéroports de Malpensa et de Linate), Naples, Rome, Turin et Venise.