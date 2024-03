Air France et Afrijet signent un accord de coopération commerciale

(Boursier.com) — Air France et Afrijet annoncent aujourd'hui avoir signé un accord de coopération commerciale (dit accord "interline") permettant de combiner sur un même billet Air France des trajets effectués sur les deux compagnies.

A travers cet accord, dont la mise en oeuvre est prévue fin mars 2024, les deux compagnies ont l'ambition de développer le trafic aérien de/vers l'aéroport de Libreville, amené à devenir une plateforme de correspondance en Afrique Centrale. L'objectif est donc d'augmenter la connectivité régionale et internationale du Gabon, et de faciliter l'expérience des clients des deux compagnies.

La commercialisation supportée par Air France au niveau mondial donnera par ailleurs une forte visibilité internationale à la destination Gabon et au réseau régional d'Afrijet.

Dans le cadre de cet accord, les clients des deux compagnies bénéficieront des avantages suivants :

- La possibilité de réserver en une fois et sur un seul billet Air France l'ensemble du parcours, combinantdes vols effectués par Air France et par Afrijet. La réservation sera possible jusqu'à 1 an avant le départ, permettant de bénéficier des meilleurs tarifs.

- Un enregistrement des passagers et de leurs bagages en soute sur l'ensemble du parcours, de l'aéroport de départ jusqu'à la destination finale. Dans le cas de correspondance le même jour, le client n'aura pas à récupérer son bagage au point de transit, il le récupèrera à sa destination finale.

- Un circuit transit passager simple et rapide à Libreville, permettant de faciliter les correspondances de/vers Port Gentil (les vols Air France et Afrijet seront opérés depuis le terminal principal de l'aéroport de Libreville, où s'effectuera le circuit passager en transit).

- La prise en charge de l'hébergement des clients par Air France ou Afrijet en cas de correspondance manquée à Libreville consécutive au retard d'un vol.

Zoran Jelkic, Directeur Général Long Courrier Air France - KLM souligne "qu'il s'agit d'un accord régional important pour Air France. Il nous permettra à la fois de relier de nouvelles destinations gabonaises et régionales non desservies par Air France, comme Port-Gentil, Franceville, Bata ou Sao Tomé, à notre réseau mondial mais aussi de renforcer notre offre sur les destinations régionales où nous sommes déjà présents. Cet accord permettra par ailleurs d'offrir à nos clients une meilleure expérience de voyage avec notamment la possibilité d'enregistrer leur(s) bagage(s) du point de départ jusqu'à la destination finale, et de bénéficier d'un transit plus simple et fluide à l'aéroport de Libreville."

Marc Gaffajoli, Administrateur Général Afrijet Business Service a déclaré : "Nous croyons fermement aux partenariats pour le développement de l'interconnexion en Afrique et sommes heureux de voir cet accord se concrétiser dans la ligne droite de cette approche. Cet accord avec Air France, mûri de longue date, va nous permettre de valoriser un réseau régional couvrant bientôt l'ensemble du Golfe de Guinée. Il constitue surtout l'opportunité d'offrir à nos clients communs un service de bout en bout, au standard de sécurité IATA autour d'un programme de vols en cohérence avec leurs besoins de mobilité continentale et régionale".