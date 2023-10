Air France : environ 4 vols sur 10 de et vers Paris Orly annulés vendredi

(Boursier.com) — Suite à l'appel à la grève des contrôleurs aériens pour la journée du 13 octobre, la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) a demandé à l'ensemble des compagnies de réduire leur programme de vols de et vers Paris-Orly et Marseille. Pour cette journée, Air France prévoir d'assurer la totalité de ses vols long-courriers ; tous ses vols de et vers Paris Charles de Gaulle ; plus de 6 vols sur 10 de et vers Paris Orly. Des retards et des annulations de dernière minute, y compris sur d'autres aéroports français, ne sont pas à exclure, précise le transporteur national.