Air France desservira jusqu'à 196 destinations cet été

(Boursier.com) — Au coeur de l'été, Air France desservira jusqu'à 196 destinations avec un programme de vols représentant en moyenne sur la saison 90% des capacités déployées à la même époque en 2019.

Long-courrier : une offre supérieure aux niveaux d'avant crise vers l'Amérique du Nord, l'Afrique, les Caraïbes et l'océan Indien

Sur le réseau long-courrier, l'activité d'Air France sera portée par le dynamisme de la demande sur l'Amérique du Nord, l'Afrique, les Caraïbes et l'Océan Indien, des zones qui se sont montrées résilientes tout au long de la crise.

Air France poursuit ainsi le renforcement de son offre de et vers les Etats-Unis, première destination long-courrier de la compagnie. Cet été, elle assurera près de 200 vols hebdomadaires vers 14 destinations, soit 20 % de plus qu'à l'été 2019. Suspendue depuis le début de la crise, la desserte de New York-JFK depuis Paris-Orly a rouvert le 27 mars, en complément de l'offre au départ de Paris-Charles de Gaulle. Au total, jusqu'à 7 vols quotidiens seront proposés cet été entre les deux villes.

Air France et Delta proposeront par ailleurs pour la première fois un horaire de type " navette " entre Paris-Charles de Gaulle et New York-JFK, avec 8 vols par jour (6 vols Air France et 2 vols Delta). Dès début juin, des départs réguliers toutes les heures ou toutes les deux heures seront assurés en journée au départ de Paris-Charles de Gaulle, ainsi qu'environ un départ par heure dès la fin d'après-midi au départ de New York JFK.

Air France a également repris ses vols entre Paris-Charles de Gaulle et Dallas (Texas) avec jusqu'à 5 vols hebdomadaires. Enfin, le 4 mai prochain, la compagnie ouvrira pour la deuxième année consécutive une ligne saisonnière entre Paris-Charles de Gaulle et Denver (Colorado), avec 3 vols hebdomadaires.

Air France renforce également sa desserte du Canada, avec cet été une offre supérieure de 25% au niveau d'avant crise. Elle deviendra ainsi la première compagnie européenne en termes de capacité entre l'Europe et le Canada et ouvrira une liaison directe entre Paris-Charles de Gaulle et Québec le 17 mai 2022.

En Afrique, Air France retrouvera ses niveaux d'activité d'avant crise grâce à l'ajout de fréquences sur de nombreuses destinations. Abidjan (Côte d'Ivoire) sera ainsi reliée à Paris-Charles de Gaulle par deux vols quotidiens et les liaisons saisonnières vers Zanzibar (Tanzanie) et Banjul (Gambie) seront prolongées sur l'été.

En Asie enfin, Air France maintient la quasi-totalité de ses destinations avec un nombre de vols réduits. Le programme de vols vers l'Inde (Delhi, Bombay, Bengalore et Chennai) sera densifié pour accompagner la réouverture du pays aux vols internationaux effective depuis le 27 mars 2022.

Court et moyen-courrier : renforcement de l'offre loisirs et ajout de capacités sur les destinations phares de l'été

Sur le réseau court et moyen-courrier, Air France poursuit sa stratégie de redéploiement de son offre vers des destinations loisirs. Elle offrira ainsi des capacités similaires au niveau d'avant crise sur les mois de juillet et août, avec l'ouverture cet été de 23 liaisons saisonnières au départ de Paris-Charles de Gaulle dont 3 inédites : Zakynthos* (Grèce), avec 2 vols par semaine à compter du 9 juillet, Tirana* (Albanie), avec 2 vols par semaine à compter du 9 juillet et Tenerife (Espagne), en continuation de la saison hiver.

Au départ de Paris-Orly, de nouvelles liaisons seront proposées tout au long de l'été vers Alger (Algérie - 3 vols par jour, soumis aux conditions de réouverture du pays) et Tunis (Tunisie - 1 vol par jour à compter du 29 mai), en complément de l'offre au départ de Paris-Charles de Gaulle. Les liaisons vers Ibiza, Palma de Majorque (Espagne) et Bari (Italie), déjà proposées en 2021, seront quant à elles reconduites avec des fréquences supplémentaires.

Enfin, sur le réseau domestique, 47 liaisons estivales seront proposées au départ des régions françaises, soit vers l'international avec 4 nouvelles routes (Marseille-Santorin à compter du 8 juillet, Marseille-Tunis à compter du 9 juillet, Nice-Héraklion à compter du 8 juillet et Nice-Londres Heathrow à compter du 9 juillet), soit vers la France, notamment vers la Corse, desservie cette année depuis Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Nantes, Paris-Charles de Gaulle, Paris Orly, Pau, Rennes, Strasbourg.