Air France : Bruxelles valide l'aide de 3,4 MdsE accordée à KLM

Crédit photo © KLM

(Boursier.com) — Sans surprise, Bruxelles a autorisé l'aide publique de 3,4 milliards d'euros accordée par les Pays-Bas à KLM, branche néerlandaise d'Air France-KLM. La Commission européenne est parvenue à la conclusion que la mesure néerlandaise aidera à gérer l'incidence économique de la pandémie de coronavirus aux Pays-Bas. " Elle est en effet nécessaire, appropriée et proportionnée pour remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre".

Mme Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, s'est exprimée en ces termes: "KLM joue un rôle clé pour l'économie néerlandaise en termes d'emploi et de connectivité. La crise a frappé particulièrement durement le secteur de l'aviation. Cette garantie et ce prêt de l'État, d'un montant de 3,4 milliards d'euros, fourniront à KLM les liquidités dont elle a un urgent besoin pour résister aux répercussions de la pandémie de coronavirus. Les Pays-Bas ont imposé certaines conditions à la mesure d'aide en ce qui concerne la répartition des bénéfices, les conditions de travail et la durabilité. C'est très bien. Les États membres sont libres de concevoir toute mesure conforme à leurs objectifs généraux et aux règles de l'UE".