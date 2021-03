Air France : accord imminent entre Paris et Bruxelles

(Boursier.com) — L 'accord entre Paris et Bruxelles sur la prochaine recapitalisation d'Air France est imminent. Après de longs mois d'intenses négociations, les deux parties seraient sur le point de trouver un compromis. "La négociation aura été longue et difficile, elle n'est pas totalement achevée et elle est sur le point de s'achever", a affirmé Bruno Le Maire sur 'France info' ce matin. "C'est une affaire de jours". Le ministre de l'Economie a précisé : "il y a des contreparties qui sont demandées pour garantir une concurrence loyale entre Air France et les autres compagnies (...) Nous approchons d'un règlement qui est juste, qui sera protecteur pour Air France, qui garantira nos intérêts dans le respect de la concurrence".

Le quotidien 'Les Echos' a rapporté vendredi qu'Air France avait obtenu le droit de céder moins de créneaux que redouté, avec la possibilité d'en donner plus à Roissy-CDG et moins à Orly. Si le ciel semble se dégager du côté français, La Haye doit en revanche encore trouver un accord avec la Commission européenne pour la prochaine recapitalisation de KLM...