Air France : 22 nouveautés en France, en Europe et en Afrique du Nord cet été









(Boursier.com) — Air France adapte son programme estival à la situation actuelle. Afin d'accompagner la reprise progressive des voyages attendue cet été, Air France enrichit son offre vers les destinations loisirs. Au cours de la saison été, la compagnie assurera ainsi 80 liaisons saisonnières - dont 22 nouveautés - vers la France, l'Europe et l'Afrique du Nord au départ de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et des régions françaises.

Depuis CDG, Tanger et Agadir (Maroc), Monastir (Tunisie), La Valette (Malte), Las Palmas (îles Canaries), Corfou et Rhodes (Grèce) seront desservis à compter du 5 juillet. Depuis Paris-Orly, AF reliera également Bari (Italie) à compter du 31 mai 2021, Ibiza (Espagne) et Alger (Algérie) à compter du 28 juin. Depuis Marseille-Provence, les voyageurs pourront s'envoler vers Catane (Italie) à compter du 26 juin et Corfou (Grèce) à compter du 19 juillet. Enfin, des vols relieront Nice-Côte d'Azur à Londres (Royaume-Uni) et Tunis (Tunisie) à compter du 28 juin. Ces liaisons saisonnières viendront s'ajouter au programme existant d'Air France.

En France, 41 liaisons saisonnières seront proposées, dont 8 nouveautés : Paris-Charles de Gaulle de/vers Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari à compter du 5 juin. Perpignan de/vers Brest, Strasbourg et Nantes à compter du 25 juin et Biarritz de/vers Caen à compter du 25 juin.

Ce programme de vols est susceptible d'évoluer en fonction des restrictions de voyage, précise la compagnie nationale, qui détaillera prochainement son programme long-courrier pour cet été.