Air Côte d'Ivoire reçoit son premier Airbus A320neo

Air Côte d'Ivoire reçoit son premier Airbus A320neo









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Air Côte d'Ivoire a pris livraison de son premier Airbus A320neo, devenant ainsi le premier opérateur de ce type d'avion dans la région ouest-africaine. Le nouvel appareil sera déployé sur le réseau régional de la compagnie aérienne nationale ivoirienne. Il desservira le Sénégal, le Gabon et le Cameroun. Des destinations comme l'Afrique du Sud seront intégrées ultérieurement, démontrant la flexibilité opérationnelle de l'A320neo. L'avion, configuré en deux classes, avec 16 sièges en classe Affaires et 132 sièges en classe Économique, est équipé de moteurs CFM Leap-1A.

Le premier A320neo d'Air Côte d'Ivoire a décollé de Toulouse en transportant 1 tonne de biens humanitaires, incluant notamment des équipements médicaux et des jouets. En partenariat avec Aviation sans Frontières et la Fondation Airbus, la mission s'inscrit dans le cadre de la démarche de responsabilité sociale d'entreprise d'Air Côte d'Ivoire. Les marchandises transportées seront distribuées aux ONG locales à Abidjan, soutenant ainsi le secteur de l'éducation et de la santé dans le pays.

Air Côte d'Ivoire possède une flotte de 10 avions dont trois A319 et trois A320, desservant 25 destinations domestiques et régionales en Afrique de l'Ouest et du Centre.