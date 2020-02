AIG renforce son équipe Fusions et Acquisitions en Europe

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Liza Scemama rejoint l'équipe européenne d'AIG en tant que Souscriptrice Sénior Fusions-Acquisitions et sera basée à Paris.

Titulaire d'un Master en Droit des Affaires et Fiscalité de l'Université Paris 1 (2010), d'un LLM (Master of Laws) en International Business Law de l'université King's College à Londres (2012) et du CAPA de l'Ecole de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'Appel de Paris, Liza a exercé durant sept années en qualité de collaboratrice, puis collaboratrice senior au sein du cabinet d'avocats WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP à Paris.

Liza Scemama a acquis une connaissance approfondie des opérations de LBO (Leverage Buy Out), de fusions-acquisitions et de de restructurations internationales complexes.

Liza Scemama rejoint dès à présent la plus grande et la plus expérimentée des équipes de souscription du marché de l'assurance Fusions et Acquisitions en Europe, composée de 35 souscripteurs sénior. Elle reportera directement à Dennis Froneberg, Head of M&A Europe basé à Francfort, et travaillera en étroite collaboration avec les équipes de souscription risques financiers en France.

"Je suis très heureux de l'arrivée de Liza chez AIG. Grâce à son expérience, nous sommes certains qu'elle contribuera grandement à renforcer notre empreinte en France et à contribuer à la croissance future d'AIG", commente Dr. Dennis Froneberg, Head of M&A Europe chez AIG.