AIG rate le consensus au 1er trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AIG, l'assureur américain, a annoncé pour son premier trimestre fiscal un bénéfice par action de 11 cents très nettement inférieur au consensus de place, contre un profit par titre de 1,58$ sur la période correspondante de l'an dernier. Ces chiffres sont ajustés des éléments non récurrents. Les revenus sur ce trimestre clos fin mars 2020 se sont élevés quant à eux à 10,92 milliards de dollars, ce qui ressort également moins bon que prévu, contre un niveau de 12,9 milliards de dollars un an plus tôt, à la même période.