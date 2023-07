AIG : Pascal Pillier rejoint l'équipe commerciale en France

(Boursier.com) — A compter du 26 juin 2023, Pascal Pillier, 39 ans, rejoint la Direction Commerciale d'AIG en France pour prendre la responsabilité des équipes commerciales en régions, de la distribution alternative et du développement commercial PME/PMI.

Diplômé de l'IPAG, Ecole supérieure de commerce (Master de Management et administration d'affaires), Pascal a exercé au sein de plusieurs cabinets de courtage et compagnies d'assurance.

Pascal Pillier a occupé les postes de Conseiller spécialisé Dommages - Grands comptes chez Marsh de 2005 à 2008 puis de Broker dommages Grands comptes chez AON de 2008 à 1010. En 2010, il a intégré la compagnie d'assurance RSA Group en tant que Responsable commercial des courtiers stratégiques avant de rejoindre Zurich France en 2014, d'abord en tant que Responsable commercial courtage jusqu'en 2018 puis Responsable du développement commercial.

Pascal Pillier reporte à François Villatte, Directeur Commercial pour la France, la Belgique et le Luxembourg et l'accompagnera dans la mise en oeuvre de la stratégie de distribution de nos produits auprès de nos partenaires (courtiers, courtiers grossistes, réseaux de banques-assurances...).