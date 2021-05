AIG France nomme un nouveau Responsable de la Délégation Régionale Paris-Ile de France

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Corentin Gueguen rejoint aujourd'hui l'équipe commerciale d'AIG France en tant que Responsable de la Délégation Régionale de Paris - Ile de France. Il apportera sa technicité sur l'ensemble des lignes de produits proposées par AIG, sa maîtrise de l'ensemble des canaux de distribution AIG et son sens commercial aux courtiers partenaires.

Corentin Gueguen (40 ans) a rejoint AIG France en 2006. Après avoir occupé les postes de Gestionnaire Responsabilité Civile Générale et Assurance-crédit (2006-2007) et de Chargé de comptes Internationaux en RC Générale et Responsabilités Environnementales (2007-2011), Corentin rejoint les équipes souscription d'AIG en France, tout d'abord en tant que Souscripteur RC Générale et RC Professionnelle de 2011 à 2012 pour le segment des PME, puis Souscripteur Risques Financiers jusqu'en janvier 2018. Il devient ensuite Responsable du Service de Souscription Structurée en Risques Financiers.