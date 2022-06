AIG France : nomination

(Boursier.com) — AIG annonce la nomination de Nicole Pousson (44 ans) au poste de Directrice Souscription Marine pour la France, la Belgique et le Luxembourg et membre du Comité de Direction d'AIG France. Diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (certificat du programme international) et du Middlebury College, Nicole Pousson a exercé au sein de différentes compagnies d'assurance et de réassurance.

Nicole a notamment occupé les postes de Souscriptrice Marine pour la France, l'Italie et Malte chez CNA Insurance Company, Responsable Souscription Marine pour la France et la Région méditerranée au sein d'Allianz Global Corporate & Specialty SE et enfin le poste de Souscriptrice Senior Marine chez Swiss Re Corporate Solutions avant de rejoindre AIG France en tant que Souscriptrice Senior Marine en septembre 2020.

Basée à Paris, Nicole Pousson reporte à Christophe Zaniewski, Directeur Général pour la France, la Belgique et le Luxembourg et à Koen van Leuven, Directeur Marine EMEA.

"Nous sommes ravis que Nicole ait accepté de prendre la Direction de notre équipe de souscription Marine pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Grâce à son expertise, sa technicité reconnue et son excellente connaissance du marché, Nicole saura, sans nul doute, poursuivre le développement de nos offres et renforcer notre empreinte sur le marché de l'assurance Marine."