AIG France annonce l'arrivée de Julien Medina en qualité de Responsable Souscription Risques Environnementaux

(Boursier.com) — Julien Medina (46 ans) a rejoint AIG France le 27 juin dernier en qualité de Responsable Souscription Risques Environnementaux. Titulaire d'un diplôme en Ingénierie agronomique de l'Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie et des Industries Alimentaires (Institut National Polytechnique de Lorraine), Julien s'est forgé une expérience reconnue sur la gestion des risques environnementaux.

Après avoir exercé le poste d'Ingénieur projet pour sites contaminés chez SITA Remediation France puis chez ERM France, Julien rejoint AXA Corporate Solutions en 2006 en tant que Souscripteur environnement puis Marsh SAS en 2011 en tant que Conseiller en Risques environnementaux. Il aura en charge le pilotage et le développement de notre portefeuille d'assurances risques environnementaux, axe de développement au coeur de la stratégie d'AIG en France.

Julien Medina reporte directement à Christophe Zaniewski, Directeur Général pour la France, la Belgique et le Luxembourg et à Stijn Thonnon, Environmental Underwriting Lead EMEA.