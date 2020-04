agta record : les premiers effets de la crise se font sentir

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2020, le chiffre d'affaires d'agta record recule de -3,7% à 91,7 millions d'euros (95,2 ME un an plus tôt). Les premiers effets de la pandémie se font sentir à partir de mars, expliquant le recul du chiffre d'affaires sur le 1er trimestre, après 2 premiers mois en croissance.

L'impact est nettement plus important dans l'activité ventes de produits (-19,5% au mois de mars) que dans les activités de maintenance (-5,7% au mois de mars). De nombreuses installations chez les clients sont décalées compte tenu des mesures de restriction des déplacements et de la fermeture de leurs sites ou de leurs commerces.

Toutefois, les commandes sont restées en croissance sur la période aussi bien sur les produits (+2,7%) qu'en maintenance (+2,9%).

Perspectives

Compte tenu des incertitudes sur la durée de la crise et la vigueur de la reprise, il est impossible à date d'évaluer l'impact sur les résultats économiques du Groupe en 2020. Le management adapte en permanence son organisation et ses effectifs en recourant aux mesures locales d'accompagnement afin d'atténuer les effets de la baisse du chiffre d'affaires sur la performance économique. La solidité du bilan et la trésorerie élevée permettent au Groupe de préparer sereinement la sortie de crise.

Assa Abloy prévoit toujours la finalisation de l'acquisition d'agta record, annoncée le 6 mars 2019, au second semestre 2020, une fois toutes les conditions et les exigences de la Commission européenne remplies.