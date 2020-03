Agta Record : forte croissance du résultat en 2019

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Agta Record a franchi en 2019 le cap des 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, à 404,8 ME, soit une croissance de +7,8% supérieure à l'objectif initial.

Le résultat opérationnel augmente de +40,2% à 53 ME. Le résultat financier est en sensible amélioration. Le résultat net progresse de +55,6%, à 40,3 ME (25,9 ME en 2019).

Perspectives

Le début d'exercice 2020 a continué de s'inscrire dans une bonne dynamique, avec à fin février des commandes en hausse sensible de +7%.

Depuis mars, la crise sanitaire actuelle impacte sensiblement le volume d'activité. A ce stade de la pandémie, il est toutefois impossible d'évaluer son impact sur les performances du Groupe en 2020.