agta record : bonne résistance de la marge d'Ebitda sur le semestre

(Boursier.com) — Les activités poursuivies d'agta record montrent une baisse de -7% du chiffre d'affaires du 1er semestre 2020. Ce repli s'explique par l'inhabituelle hétérogénéité de l'activité lors du semestre, pour un chiffre d'affaires de 160,7 millions d'euros.

Portée par un carnet de commandes historiquement élevé, l'activité du 1er trimestre a été très solide. En avril et mai, les prises de commandes et les ventes ont en revanche considérablement diminué en raison de la pandémie, avec toutefois un rattrapage partiel sur la fin du 1er semestre.

La marge d'Ebitda baisse de 17% à 13%. Elle n'est pas uniquement due à la moins bonne absorption des coûts en raison du recul de l'activité. Elle est amplifiée compte tenu de la comptabilisation en 2019 d'un profit de 3 ME dans les charges de retraite et de la comptabilisation de charges de restructuration de 1,5 ME charge en charges de personnel en 2020. Sans ces éléments non récurrents, la baisse de la marge d'Ebitda serait inférieure à 1 point.

Le résultat net du semestre est de 9,5 ME (17,8 ME un an plus tôt en retraité).

Le bilan reste très solide, marqué par une génération de trésorerie forte tout au long la période, ce qui porte la trésorerie nette des activités poursuivies à 113 ME.