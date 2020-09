Agta Record : Assa Abloy AB sur les 95% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 21 septembre 2020 par l'AMF, la société de droit suédois Assa Abloy AB (Stockholm, Suède) a déclaré à l'Autorité des marchés financiers avoir franchi directement et indirectement en hausse, le 17 septembre 2020, par l'intermédaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 95% du capital et des droits de vote de la société de droit suisse Agta Record, et détenir 12.693.900 actions Agta Record représentant autant de droits de vote, soit 95,20% du capital et des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte de l'acquisition d'actions Agta Record sur le marché par la société Assa Abloy Euro Holding AB dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée qu'elle a initiée sur les actions de cette société.