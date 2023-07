AgroGeneration : SigmaBleyzer cède la totalité de ses actions à NovaAgro

(Boursier.com) — SigmaBleyzer , un investisseur en capital-investissement en Ukraine, annonce que sa filiale, Konkur Investments Limited (Konkur), a conclu un accord conditionnel portant sur la cession de la totalité de ses actions AgroGeneration, soit 126.084.106 actions, représentant 56,9% de son capital et de ses droits de vote, à une société locale ukrainienne, NovaAgro, spécialisée dans la production, le transport et le stockage de céréales et d'oléagineux.

Cet accord prévoit l'acquisition des actions AgroGeneration détenues par Konkur à un prix de 0,036$ par action, soit 0,033 euro par action sur la base d'un taux de change du jour et le remboursement de la créance de compte courant d'actionnaire détenue par Konkur sur AgroGeneration à hauteur d'un montant d'environ 3,19 millions de dollars.

La réalisation de l'opération est soumise à deux conditions suspensives principales :

- l'approbation de l'acquisition par l'autorité de la concurrence Ukrainienne (Comité " anti-monopole ") et ;

- l'obtention par l'acheteur de sources de financement adéquates dans le cadre de l'acquisition.

Compte tenu des troubles importants en Ukraine, y compris la situation de guerre actuelle, la date de réalisation de l'acquisition ne peut être déterminée à ce stade.

Offre attendue de NovaAgro

La réalisation de l'opération conduira, le moment venu, à une recomposition du Conseil d'administration d'AgroGeneration et donnera lieu au dépôt d'une offre publique d'achat obligatoire par NovaAgro sur l'ensemble des actions AgroGeneration non encore détenues par cette dernière.

Le prix par action offert par NovaAgro dans le cadre de l'offre publique sera déterminé sur la base du prix par action réglé dans le cadre de l'acquisition du bloc de titres détenu par Konkur (et compte tenu du remboursement du compte courant).

Une suspension de la cotation a été demandée pour la journée du 26 juillet. L'action Agrogeneration est actuellement sur un cours de 0,048 euro.