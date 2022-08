AgroGeneration : résultats contrebalancés par l'invasion russe en Ukraine

(Boursier.com) — AgroGeneration , producteur de céréales et d'oléagineux en Ukraine, publie ses résultats annuels 2021. Le report de la publication des résultats 2021 est dû à l'invasion de l'Ukraine par la Russie lancée le 24 février 2022. Cette situation a provoqué une forte perturbation de l'activité et de la performance globale du groupe, ses principaux actifs de production étant situés dans la partie orientale de l'Ukraine, précisément dans la région de Kharkiv, où le conflit militaire se poursuit à ce jour.

Malgré l'amélioration des indicateurs financiers du groupe en 2021, avec notamment un EBITDA qui s'élève à 35,2 ME et un résultat net de 14,2 ME, "l'environnement est devenu difficile et imprévisible". À titre d'exemple, le blocage des ports a exercé une pression à la baisse sur les prix des matières premières, le marché local étant affecté par une offre excédentaire de produits, réduisant la rentabilité de la Société. Cette situation contraste avec 2021, où les résultats du groupe avaient été principalement alimentés par des prix de marché favorables, qui ont soutenu la performance de l'EBITDA de cette année. De plus, en 2021, comme prévu, les pleins effets des initiatives d'optimisation des coûts, démarrées à la fin de 2019 et poursuivies en 2020-2021, sont devenus visibles en fin d'année et ont donc aussi contribué aux résultats d'AgroGeneration. Cela a également permis à la Société d'être mieux paré pour survivre dans l'environnement actuel. A fin 2021, le groupe a augmenté ses fonds propres à 50,1 ME et a encore réduit sa dette nette à 17,5 ME. En conséquence, le financement de la récolte 2022 a été entièrement sécurisé plus tôt que l'an dernier par les flux de trésorerie d'exploitation générés par l'activité.

"La guerre en Ukraine, lancée en février 2022 par les troupes russes, a réduit à néant toutes les performances antérieures du groupe. Les perspectives à court terme de la Société, ainsi que de l'Ukraine, restent incertaines. Les résultats d'AgroGeneration en 2021 sont contrebalancés en totalité par la guerre, mais ont tout de même aidé le groupe à poursuivre ses activités pendant la période la plus difficile de l'histoire du groupe. Selon les attentes actuelles, dont la certitude est toutefois très faible car l'invasion de l'Ukraine se poursuit à ce jour, l'EBITDA futur de la Société sera nettement inférieur à celui de 2021 en raison d'une perte déjà constatée de 19 ME sur les actifs du groupe et de la réduction du périmètre d'activité (de près de moitié)", commente le groupe.

Dans le contexte de l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie qui a débuté le 24 février 2022, les commissaires aux comptes des filiales ukrainiennes n'ont pas été en mesure de mettre en oeuvre les procédures d'audit nécessaires pour émettre une opinion sur les comptes de ces sociétés. L'accès aux sites et aux pièces justificatives était matériellement impossible ou trop risqué car les activités du groupe sont principalement situées en zone de conflit (Kharkiv). De ce fait, les commissaires aux comptes n'ont pas pu obtenir d'opinion sur les comptes des sociétés opérationnelles ukrainiennes et sur les comptes des sociétés holdings chypriotes. Dans ce contexte, la quasi-totalité de l'activité du groupe et de son patrimoine étant basée en Ukraine, les commissaires aux comptes sont dans l'impossibilité de certifier les comptes consolidés et les comptes annuels au 31 décembre 2021. Néanmoins, l'Assemblée Générale mixte annuelle de la Société se tiendra le 30 septembre 2022 sur convocation du Président du Conseil d'administration.

Le déroulement de la guerre en Ukraine et ses implications sur les opérations du groupe au cours des prochains mois rendent la situation très incertaine. Malgré les mesures prises par le Groupe pour maintenir les opérations jusqu'à présent, il n'est actuellement pas possible de fournir des prévisions pour l'année.