AgroGeneration : nomination de Sergiy Bulavin

(Boursier.com) — AgroGeneration, producteur ukrainien de céréales et oléagineux, annonce la nomination de Sergiy Bulavin, en tant que nouveau directeur général, avec effet immédiat, en remplacement de John Shmorhun qui a démissionné de ses fonctions de directeur général. Il conserve toutefois sa fonction d'administrateur.

"Le Conseil d'Administration remercie John Shmorhun pour son travail et son implication envers AgroGeneration depuis la fusion avec Harmelia en 2013 et lui souhaite le meilleur succès dans ses projets futurs" a déclaré Michael Bleyzer, Président du Conseil d'Administration.

Sergiy Bulavin a démarré sa carrière chez Sigma Bleyzer en 1995 (fonds d'investissement américain et actuel actionnaire majoritaire d'AgroGeneration) où il a occupé notamment différentes fonctions opérationnelles et de direction sur plusieurs pays d'Europe de l'Est (Ukraine, Bulgarie, Roumanie et Kazakhstan) et où il est aujourd'hui Vice-Président dédié au projet agricole en Ukraine. En 2010, il rejoint la société Harmelia en tant que Premier Vice-président Exécutif et devient, après la fusion avec AgroGeneration en 2013, Directeur général délégué d'AgroGeneration.

Sergiy Bulavin est titulaire d'un PhD en Commerce et Administration et d'un MBA.