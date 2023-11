AgroGeneration : l'Ebitda reste négatif

(Boursier.com) — AgroGeneration , producteur de céréales et d'oléagineux en Ukraine, publie ses résultats semestriels 2023. La perte nette est réduite à 5,78 millions d'euros, pour une perte opérationnelle de 4,81 millions et une marge brute déficitaire de 2,95 ME. Le chiffre d'affaires se situe à 8,64 ME contre 16,38 ME un an auparavant. Au premier semestre 2022, la perte nette était de 27,19 ME. L'Ebitda sur le semestre clos est dans le rouge de 2,84 ME contre 6,82 ME un an avant. Les capitaux propres retombent à 8,04 ME en fin de période, pour un endettement net de 15,4 ME. Le groupe a réduit son endettement net et ce montant "devrait être inférieur à la fin de l'exercice". Dans l'ensemble, l'endettement net a été réduit après la cession des droits des actifs toxiques. AgroGeneration a transféré sa responsabilité sur les obligations liées à ces actifs toxiques.

Fin novembre, le groupe a presque terminé la récolte des cultures tardives. Les exploitations agricoles du groupe ont réussi à récolter environ 42.800 tonnes de tournesol avec un rendement net moyen de 1,9 tonnes/ha (contre 2,0 tonnes/ha en 2022). La légère baisse du rendement du tournesol par rapport à l'année précédente est attribuée à des conditions météorologiques défavorables à différents stades du développement de la culture qui ont conduit à une certaine réduction de la qualité du grain de tournesol (teneur en huile plus faible), et à une superficie plus importante du tournesol en 2023 (plus de 70% du total des terres exploitées par la Société) en raison du blé d'hiver placé en sous-semis à l'automne 2022, de sorte que certains champs ont été cultivés avec les mêmes récoltes deux années consécutives. AgroGeneration a récolté environ 1.700 tonnes de soja avec un rendement net moyen de 1,6 tonne/ha. Les résultats obtenus pour la production de soja sont plutôt bons, reflétant les moyennes atteintes historiquement par le groupe au cours des dernières années. Le rendement de soja de 2,5 tonnes/ha en 2022 n'est pas représentatif, car la superficie cultivée n'était pas significative cette année-là. A noter enfin qu'environ 300 hectares de maïs étaient encore en cours de récolte à ce jour.

Le groupe a terminé sa campagne de semis sur les cultures d'hiver 2024. Sur les 30.000 hectares à semer, environ 14.400 hectares ont été semés en blé d'hiver. Le groupe prévoit de revenir progressivement à la répartition équilibrée des cultures que la Société pratiquait avant la guerre. Ainsi, en 2024, environ 50% des surfaces devraient être cultivées en blé et environ 30% en tournesol (contre 74% en 2023). À date, l'ensemble des mesures technologiques d'automne a été réalisé par les fermes du groupe conformément au plan, qui prévoit l'utilisation modérée d'engrais en conditions de guerre. A fin novembre 2023, 100% des semis de blé d'hiver ont germé et l'état est bon. La guerre en Ukraine est toujours en cours et la situation sur le plan agricole, ainsi que sur le front militaire, peut changer à tout moment, de sorte que la direction de la Société n'est pas en mesure de garantir la mise en oeuvre complète des plans actuels et de fournir une évaluation précise de la performance dans un avenir proche.