AgroGeneration : l'EBITDA du premier semestre multiplié par deux

(Boursier.com) — AgroGeneration , producteur de céréales et d'oléagineux basé en Ukraine, publie ses états financiers du premier semestre 2021, tels qu'approuvés par le Conseil d'administration du 27 octobre 2021. Ces états financiers n'ont pas fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes.

Au cours de ce semestre, AgroGeneration a réalisé une bonne performance sur l'ensemble de ses principaux indicateurs. Depuis le début de l'année, AgroGeneration a vendu l'ensemble des stocks de la saison 2020 à des prix élevés. Par ailleurs, le Groupe a encore réduit ses frais généraux et administratifs grâce aux initiatives d'optimisation des coûts annoncées fin 2019 et réalisées courant 2020. L'EBITDA du premier semestre 2021 a été multiplié par deux et demi et ressort ainsi à 7,1 ME (contre 2,8 ME au premier semestre 2020).

Grâce à la solide situation financière en fin d'année 2020, la Société n'a pas eu recours à des contrats de prépaiement, moins rémunérateurs, et réduit le montant des financements bancaires externes au cours du premier semestre 2021, limitant ainsi les coûts financiers pour AgroGeneration. Au final, au premier semestre 2021, le Groupe a réussi à afficher un bénéfice net de 3,6 ME (contre (5,5) ME au premier semestre 2020).

Début octobre 2021, le Groupe a quasiment achevé la récolte 2021, dont 100% de récoltes précoces, principalement du blé d'hiver, et plus de 70% de récoltes tardives, principalement du tournesol. La récolte 2021 a bien démarré avec des résultats plutôt bons en termes de qualité du blé (plus de 60 % de blé meunier). Néanmoins, le temps sec dans l'est de l'Ukraine en juillet-août a affecté les rendements du blé d'hiver et suscite certaines préoccupations notamment pour le tournesol. Toutefois, dans l'ensemble, les prix restent favorables ce qui devrait compenser la baisse potentielle des volumes de production.