Agrogénération : l'EBITDA du premier semestre a fortement diminué

(Boursier.com) — AgroGeneration , producteur de céréales et d'oléagineux en Ukraine, publie ses résultats semestriels 2022, arrêtés par le Conseil d'administration du 29 novembre 2022. Ces comptes semestriels n'ont pas fait l'objet d'un examen limité des commissaires aux comptes.

Au cours de cette période de six mois, la performance financière d'AgroGeneration s'est fortement détériorée en raison de la guerre lancée par la Russie le 24 février.

Depuis le début de la guerre, AgroGeneration a perdu une partie importante de ses actifs, situés soit dans les zones temporairement occupées, soit dans les zones d'activités militaires. Les pertes totales s'élèvent à 17,1 ME, y compris les récoltes, les stocks, les machines et l'équipement.

Le Groupe n'a pas été en mesure de vendre tous ses stocks de la saison 2021 à la fin de la période de référence en raison du blocus des ports maritimes ukrainiens depuis le tout début de la guerre, suivi de contraintes logistiques dans tout le pays et d'une baisse importante des prix. Par ailleurs, une partie des stocks a été perdue (6.700 tonnes).

Sur le plan opérationnel, le groupe a réduit son périmètre de moitié, cessant les activités dans les zones de première ligne ou dans les zones sous occupation. Une campagne de semis de printemps difficile, associée à une hausse significative des prix des intrants, ainsi qu'à des activités militaires, des dommages aux champs et une perturbation des technologies de culture appliquées, a conduit à des attentes défavorables pour la récolte 2022.

Par conséquent, l'EBITDA du premier semestre 2022 a fortement diminué, et malgré le fait que les pertes ponctuelles d'actifs de 17,1 ME n'ont pas été incluses, il est devenu négatif et s'élève à (6,8) ME (contre 7,2 ME au premier semestre 2021 retraité).

Grâce à la solide situation financière en fin d'année 2021, la Société n'a pas eu recours au financement externe au cours du premier semestre 2022, ce qui a entraîné une nouvelle réduction des charges financières (hors effet de change) d'AgroGeneration. Au total, au premier semestre 2022, dans des conditions de guerre, le résultat net du Groupe s'établit à une perte de (27,2) ME (contre un résultat net de 3,7 ME au premier semestre 2021 retraité).

Depuis mi-novembre 2022, le Groupe a poursuivi la récolte des cultures tardives. À la date de ce communiqué, 100% du soja et environ 97% du tournesol ont été récoltés. La récolte du maïs vient de commencer.

Outre les difficultés liées à la guerre, les conditions météorologiques en automne, en particulier les pluies abondantes de septembre-octobre, ont entraîné un report important des délais d'achèvement de récolte et donc des difficultés avec la campagne de semis de blé d'hiver, qui a été menée sur une surface deux fois inférieure par rapport au plan initial.