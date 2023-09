AgroGeneration fait le point sur la situation actuelle de la société

(Boursier.com) — Le Groupe AgroGeneration a récolté environ 5.900 hectares de blé d'hiver entre juillet et début août 2023. Comme indiqué dans les communiqués précédents publiés par le Groupe, la superficie récoltée a été nettement inférieure (de plus de 60%) à celle de l'année précédente en raison de problèmes climatiques durant l'automne 2022, suivis de l'incapacité d'achever la récolte des cultures tardives de 2022 et, par conséquent, d'exécuter la campagne de semis d'hiver dans les zones prévues et conformément à la technologie de production.

En 2023, le rendement net du blé d'hiver a augmenté de plus de 30% par rapport à la même période l'an dernier et s'est élevé à environ 4 tonnes/ha (contre 3 tonnes/ha en 2022). Selon les premières estimations, la production nette totale de blé d'hiver s'est élevée à environ 23.400 tonnes.

Malgré l'augmentation du rendement, la qualité du blé a diminué par rapport à la même période l'an dernier, avec près de 100% de blé présenté comme céréales fourragères (contre environ 80% en 2022). La qualité du blé s'est détériorée (ainsi que dans toute l'Ukraine) en raison des pluies intenses qui ont précédé la campagne de récolte en juin-juillet 2023 et de l'exécution tardive de la campagne de semis à l'automne 2022 en raison des conditions climatiques.

Mi-août 2023, les exploitations agricoles du Groupe ont commencé la récolte des cultures tardives. Fin septembre, environ 40% de la superficie en tournesol et environ 60% de la superficie en soja avaient été récoltées. La récolte du maïs n'a pas encore commencé. Les estimations actuelles de la récolte des cultures tardives restent bonnes, même si, en raison des conditions climatiques, une certaine détérioration de la qualité des graines de tournesol (teneur en huile plus faible) pourrait se produire. L'achèvement de la récolte des cultures tardives est prévu pour fin octobre-mi-novembre 2023 et les résultats correspondants sont prévus d'être publiés avec les résultats semestriels 2023 du Groupe à la fin du mois de novembre 2023 (se reporter à "Résultats semestriels 2023").

À la date du présent communiqué, le Groupe a déjà débuté la campagne agricole 2024. Mi-août 2023, en parallèle de la récolte des cultures tardives, AgroGeneration a commencé à semer les cultures d'hiver et à préparer le sol pour la récolte 2024. Selon les plans actuels, les exploitations agricoles du Groupe prévoient d'augmenter la superficie de blé d'hiver jusqu'à 50% de la superficie d'exploitation totale de la Société (contre environ 20% en 2022).

Cependant, la réalisation de ces plans dépend entièrement du déroulement de la récolte des cultures tardives, qui, à son tour, est affectée par les conditions météorologiques et les risques militaires, qui restent élevés dans la région où les fermes du Groupe sont situées.

Point sur les ventes de récoltes

À fin septembre 2023, le Groupe a terminé les ventes de sa récolte 2022 et a commencé les ventes de la récolte 2023. À la date du présent communiqué, le Groupe a vendu environ 40% de blé d'hiver et 7% de tournesol de la nouvelle récolte 2023. Il convient de noter qu'un certain nombre de facteurs externes limitent le potentiel d'exportation du Groupe pour la prochaine campagne, notamment:

Le 17 juillet 2023, la Russie s'est retirée de "l'accord sur les céréales" (signé fin juillet 2022 entre l'Ukraine, la Turquie, la Russie et les Nations Unies, qui permettait aux cargos de circuler en toute sécurité dans la mer Noire) et a immédiatement lancé des attaques massives de missiles sur les infrastructures portuaires d'Odesa, de Chornomorsk et de Mykolaiv. Les autorités ukrainiennes ont indiqué qu'environ 270 000 tonnes de céréales ont été détruites par la Russie au cours du mois qui a suivi son retrait de "l'accord sur les céréales". Le commerce extérieur des céréales reste compliqué en Ukraine, car il est peu probable que les exportations par voie maritime via les ports d'Odesa reprennent dans un avenir proche. À la date du présent communiqué, environ 3% des volumes vendus de la récolte 2022 du Groupe étaient bloqués dans les ports de Pivdenny et d'Odesa.

La situation des autres itinéraires d'exportation de céréales à partir de l'Ukraine reste également difficile. Les coûts de transport élevés, les prix bas et le manque de navires disponibles rendent difficile le commerce des céréales dans les principaux ports du Danube. En outre, la Russie ne cesse d'attaquer les installations de stockage de céréales dans les ports du Danube.

Le 2 mai 2023, l'UE a imposé des restrictions temporaires à l'importation et a autorisé la Pologne, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie à interdire les ventes sur le marché intérieur de blé, de maïs, de colza et de tournesol ukrainiens. Malgré l'expiration de l'interdiction le 15 septembre 2023, les négociations visant à assouplir les restrictions commerciales avec les pays mentionnés sont toujours en cours.

Au total, on s'attend actuellement à ce que la majeure partie de la récolte 2023 du Groupe soit vendue sur le marché intérieur à des prix inférieurs à ceux prévus.

Résultats semestriels 2023

Compte tenu du retard de deux mois lors de la publication des résultats annuels 2022 du Groupe, causé par la poursuite de l'invasion militaire russe en Ukraine lancée en février 2022, AgroGeneration ne sera pas en mesure de respecter l'échéance prévue pour la publication des résultats semestriels 2023 (prévue fin octobre). La Société fera ses meilleurs efforts pour publier ses résultats semestriels d'ici fin novembre 2023, soit un mois de retard sur le délai légal.