AgroGeneration : Des résultats annuels dégradés

(Boursier.com) — AgroGeneration , producteur de céréales et d'oléagineux en Ukraine, publie ses résultats annuels 2022, arrêtés par le Conseil d'administration du 26 juin 2023. Les comptes annuels sont disponibles sur le site Internet de la Société. Le report de la publication des résultats 2022 est dû à l'invasion de l'Ukraine par la Russie lancée le 24 février 2022. À la date de ce communiqué, la performance du Groupe continue d'être affaiblie par les conflits sur la région de Kharkiv, où se trouvent les principaux actifs et le siège social du Groupe, et la perte d'efficacité de toutes les activités de la Société.

Les indicateurs financiers du Groupe en 2022 se sont nettement dégradés avec un EBITDA négatif de (5,8) ME (contre 35,2 ME en 2021) et une perte nette de (31,6) ME (contre un résultat net de 14,2 ME en 2021). Ce résultat est principalement dû à l'invasion de l'Ukraine par la Russie lancée début 2022. Le Groupe a subi des pertes et des dépenses matérielles directes pour un montant de 16,7 ME (le montant a été actualisé par rapport à celui comptabilisé dans les résultats semestriels de la société) comprenant la perte de terres agricoles, de machines, d'équipements, de stocks et des dépenses supplémentaires encourues en raison de la guerre.

La société a été contrainte de procéder à une liquidation partielle des actifs (la procédure de restructuration opérationnelle a été lancée au 3ème trimestre 2022 comme annoncé précédemment par le Groupe), réduisant ainsi de moitié la taille de son activité à environ 30.000 hectares (contre 56.000 hectares avant la guerre). Une réduction spectaculaire (jusqu'à -30-40% sur un an) des prix agricoles a eu lieu dès le début de la guerre, accompagnée d'une augmentation des prix de la logistique. Le corridor céréalier mis en place en août 2022 a permis d'améliorer la situation sur le marché ukrainien, mais les prix n'ont pas retrouvé le niveau souhaité, car l'efficacité de l'accord sur les céréales reste incertaine, étant donné qu'il s'agit d'une initiative à court terme devant être prolongée tous les 2 à 4 mois par toutes les parties prenantes. En 2022, les prix des principaux intrants ont continué d'augmenter, ce qui a encore réduit les marges du Groupe.

Le Groupe a réussi à réaliser la campagne de semis d'hiver fin 2022 et la campagne de semis de printemps en avril-mai 2023 pour la nouvelle campagne agricole de 2023. A ce jour, l'état des semis est bon, les attentes pour la récolte 2023 sont donc plus prometteuses, même si elles restent limitées par la guerre. Le Groupe s'attend à récolter environ 30.000 hectares supplémentaires en 2023. La nouvelle campagne de production 2023 a en outre été financée début 2023 auprès d'un des fournisseurs du Groupe.

Malgré les efforts du Groupe pour maintenir ses activités, la situation reste difficile et imprévisible, car la guerre se poursuit en Ukraine. Par conséquent, la direction n'est actuellement pas en mesure de donner des prévisions sur les performances du Groupe pour l'année en cours.

Avertissement : Audit des états financiers - Convocation à l'Assemblée Générale annuelle

Dans le contexte de l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie qui a débuté le 24 février 2022, les commissaires aux comptes des filiales ukrainiennes n'ont pas été en mesure de mettre en oeuvre les procédures d'audit nécessaires pour émettre une opinion sur les comptes des sociétés du Groupe. L'accès aux sites et aux pièces justificatives était matériellement impossible ou trop risqué car les activités du Groupe sont principalement situées en zone de conflit (Kharkiv), où la proportion de zones minées est parmi les plus élevées d'Ukraine, et où des frappes régulières de missiles et d'artillerie se poursuivent régulièrement.

De ce fait, les commissaires aux comptes du Groupe n'ont pas pu obtenir d'opinion sur les comptes des sociétés opérationnelles ukrainiennes. Dans ce contexte, la quasi-totalité de l'activité du Groupe et ses actifs étant basés en Ukraine, notamment dans la zone de la ligne de front, et tant que les conflits se poursuivent, les commissaires aux comptes sont dans l'impossibilité de certifier les comptes consolidés et les comptes annuels au 31 décembre 2022.

Néanmoins, l'Assemblée Générale mixte annuelle de la société se tiendra le 29 septembre 2023 sur convocation du Président du Conseil d'administration.

Sans visibilité quant à la date à laquelle les comptes pourront être audités, la société a jugé qu'il convenait d'approuver les comptes et, le cas échéant, de procéder à des ajustements lors de l'assemblée générale annuelle sur les comptes 2023, si la situation le permet...