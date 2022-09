AgroGeneration a pu récolter environ 15 900 hectares de blé d'hiver entre juillet et mi-août

(Boursier.com) — La guerre en Ukraine a rendu la période de maturation des cultures et la récolte 2022 extrêmement difficile, en particulier dans les régions où les activités militaires se poursuivent depuis le début de l'invasion russe. Dans la région de Kharkiv, où se trouvent les terres agricoles et les actifs d'AgroGeneration, les récoltes précoces ont été finalisées.

Le Groupe a récolté environ 15 900 hectares de blé d'hiver entre juillet et mi-août 2022. La superficie récoltée était conforme au plan de production révisé au printemps (en raison de l'occupation temporaire et des activités militaires, comme indiqué dans les communiqués antérieurs publiés par la Société), soit 43 % de moins qu'en 2021.

De plus, le rendement en blé d'hiver a diminué de 23 % par rapport à la même période l'an dernier et s'est élevé à environ 3,0 tonnes/ha (contre 3,9 tonnes/ha en 2021). La baisse du rendement du blé a été principalement attribuée à des problèmes climatiques (sécheresse pendant la dernière phase avant la récolte des cultures, suivie de pluies intenses pendant la récolte) et des difficultés liées à la guerre, à savoir: les contraintes logistiques, accompagnées de l'impossibilité d'approvisionner les fermes du Groupe en quantité d'engrais nécessaire, la sous-application d'engrais azotés a eu lieu principalement dans les fermes du sud du Groupe, où les activités militaires se poursuivent régulièrement ; et les champs endommagés, où la récolte était impossible en raison de la présence de matériels militaires et de munitions non explosées.

Au total, AgroGeneration a récolté environ 47 000 tonnes de blé (soit 57% de moins qu'en 2021), dont plus de 20% de blé meunier (contre environ 50% en 2021). La qualité du blé s'est détériorée en raison de la longueur de la période de récolte et de la sous-application d'engrais azotés.

Compte tenu du retard de trois mois lors de la publication des résultats annuels 2021 du Groupe, causé par la poursuite de l'invasion militaire russe en Ukraine lancée en février 2022, AgroGeneration ne sera pas en mesure de respecter l'échéance prévue pour la publication des résultats semestriels 2022 (prévue fin octobre). La société fera ses meilleurs efforts pour publier ses résultats semestriels d'ici fin novembre 2022, soit un mois de retard sur le délai légal.

Par ailleurs, grâce à l'offensive des Forces armées de l'Ukraine dans la région de Kharkiv en septembre, les terres agricoles d'AgroGeneration situées dans les régions de Burluk et Balakliya, qui étaient occupées par les troupes russes depuis le début de la guerre, ont été libérées. Néanmoins, à la date de cette publication, la Direction ne dispose pas d'informations précises sur l'état de ces terres, car leur accès était restreint jusqu'alors par les autorités militaires ukrainiennes en raison de la nécessité de vérifier la présence de mines russes. En outre, les régions libérées continuent d'être soumises quotidiennement à des tirs de roquettes et d'artillerie depuis le territoire russe, car elles sont situées près de la frontière.