Agripower : ventes en forte croissance

(Boursier.com) — Sur les six premiers mois de l'exercice, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 5,2 ME, en forte croissance par rapport au 1er semestre 2018-2019, représentant plus de 70% du chiffre d'affaires annuel de l'exercice précédent en seulement six mois.

Pour rappel, depuis l'exercice 2018-19, la reconnaissance du chiffre d'affaires d'Agripower sur les contrats en cours à la fin de chaque exercice est basée sur l'avancement des chantiers et fonction des coûts déjà encourus.

Au 31 décembre 2019, la société disposait d'un carnet de commandes élevé de 31,5 ME, à réaliser d'ici 2022, soit plus de 4 fois le chiffre d'affaires du dernier exercice.