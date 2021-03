Agripower : table sur une croissance à 2 chiffres sur le second semestre 2020-2021

(Boursier.com) — Sur les 6 premiers mois de l'exercice, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 3,9 millions d'euros en recul de -25% par rapport au 1er semestre 2019-2020. Les effets de la crise sanitaire se reflètent sur la signature et la mise en oeuvre des projets de méthanisation. Pour rappel, le 1er semestre 2019-2020 avait bénéficié de l'installation d'un projet collectif significatif.

Au cours du 1er semestre, Agripower a livré 9 unités individuelles. Au 31 décembre 2020 et après la revue des contrats signés, sur les 85 projets actifs, 25 unités de méthanisation sont en cours d'installation (dont 20 unités individuelles et 5 unités collectives) et 60 unités sont dans la phase d'étude/ingénierie.

Dans l'environnement actuel, marqué par un certain attentisme des donneurs d'ordre et des parties prenantes sur le marché des unités individuelles, Agripower a signé 8 contrats pour des projets de méthanisation individuelle sur ce semestre. Sur les unités collectives, l'activité commerciale est plus porteuse avec de nombreux projets à l'étude. Au 31 décembre 2020, la société disposait ainsi d'un carnet de commandes élevé de 26,6 ME, à réaliser d'ici 2023.

Agripower estime disposer de belles perspectives de développement et de profitabilité. A court terme, la société est confiante dans sa capacité à délivrer un résultat net positif au 1er semestre 2020-2021.

La société estime, à date, que la croissance initialement prévue sur l'exercice pourrait être grevée par un décalage de près d'1,5 ME de chiffre d'affaires sur l'exercice 2021-2022 lié au report de la mise en chantier d'une unité de méthanisation collective. Malgré ce décalage anticipé, Agripower devrait générer une croissance à 2 chiffres sur le second semestre 2020-2021 par rapport à la même période de l'exercice précédent.