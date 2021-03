Agripower : reste profitable au 1er semestre 2020-2021

(Boursier.com) — Sur les 6 premiers mois de l'exercice, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 3,9 millions d'euros, en recul de -25% par rapport au 1er semestre 2019-2020. Les effets de la crise sanitaire se reflètent encore sur la signature et la mise en oeuvre des projets de méthanisation. Pour rappel, le 1er semestre 2019-2020 avait bénéficié de l'installation d'un projet collectif significatif.

Au cours du 1er semestre, Agripower a livré 9 unités individuelles. Au 31 décembre 2020, et après la revue des contrats signés, sur les 85 projets actifs, 25 unités de méthanisation sont en cours d'installation (dont 20 unités individuelles et 5 unités collectives) et 60 unités sont dans la phase d'étude/ingénierie.

Sur le 1er semestre de l'exercice 2020-2021, Agripower a généré une marge brute sur coûts directs de 900 kE, soit 23,3% du chiffre d'affaires (20,3% sur le 1er semestre de l'exercice 2019-2020). La progression du taux de marge s'explique principalement par un plus grand volume de projets signés, notamment en méthanisation collective, et de projets entrés en phase avancée de développement (commande de matériels passée) sur la période.

Agripower génère un résultat opérationnel positif de 118 kE sur le 1er semestre 2020-2021.

Le résultat net reste bénéficiaire, et s'établit à 99 kE.

Au 31 décembre 2020, les capitaux propres s'élèvent à 4,3 ME. La trésorerie disponible s'établit à 5,3 ME. Sur le semestre, Agripower a obtenu de ses partenaires bancaires un prêt garanti par l'Etat (PGE) à hauteur de 1,5 ME, ce qui porte l'endettement financier à 2,1 ME en fin de période.

Avec une trésorerie nette de 3,2 ME au 31 décembre 2020, la société dispose des moyens adéquats et de la flexibilité nécessaire pour poursuivre sa stratégie de développement et saisir les éventuelles opportunités de marché.

Au 31 décembre 2020, Agripower disposait d'un carnet de commandes élevé de 26,6 ME, à réaliser d'ici 2023.

Perspectives

Idéalement positionnée sur un marché dont l'essor est porté par une forte incitation économique et politique dans le domaine de la transition énergétique, Agripower dispose de belles perspectives de développement et de profitabilité. La société estime, à date, que la croissance initialement prévue sur l'exercice pourrait être grevée par un décalage de près d'1,5 ME de chiffre d'affaires sur l'exercice 2021-2022 lié au report de la mise en chantier d'une unité de méthanisation collective. Malgré ce décalage anticipé, Agripower devrait générer une croissance à deux chiffres sur le second semestre 2020-2021 par rapport à la même période de l'exercice précédent.

En outre, pour répondre aux attentes des exploitants agricoles et les accompagner dans leur nécessaire transition énergétique, Agripower envisage de faciliter l'accession à la propriété pour les exploitants souhaitant s'équiper d'une unité de méthanisation. Dans le cadre de la méthanisation individuelle, Agripower aurait la propriété de ces installations pour les exploiter en propre et en alignement d'intérêts avec l'agriculteur pendant les premières années d'exploitation. Après quelques années d'un tel portage, l'exploitant agricole aurait une option d'achat corrélée à la performance historique de l'unité.

En parallèle, la Société travaille actuellement sur des solutions techniques visant à proposer des solutions de méthanisation, dites "par voie sèche", qui pourraient s'avérer particulièrement pertinentes pour diversifier son offre de méthanisation individuelle sur d'autres types d'élevages que laitiers (tous types de fumiers). Ces projets visent à répondre au mieux aux attentes et contraintes des porteurs de projet de méthanisation et conforter le leadership d'Agripower sur ce marché à fort potentiel , indique Agripower.

