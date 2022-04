Agripower renforce sa gouvernance

(Boursier.com) — Agripower France, acteur de la transition énergétique et intégrateur de solutions de méthanisation, annonce la nomination de Messieurs Christophe Wagner, Emmanuel Walliser et André Leblancs en tant qu'administrateurs. L'Assemblée Générale des actionnaires d'Agripower France, qui s'est tenue le 1er avril 2022, s'est prononcée en faveur de la nomination de Messieurs Christophe Wagner et Emmanuel Walliser aux postes d'administrateurs indépendants de la société et de la nomination de Monsieur André Leblancs, Directeur Général d'Agripower France, en qualité d'administrateur.

Ces nominations s'inscrivent dans la volonté du groupe de renforcer sa gouvernance avec la contribution d'expertises additionnelles dans les domaines de l'énergie, de la transition énergétique et de la vision stratégique de ces marchés. Le Conseil d'administration, ainsi étoffé, accompagnera Agripower dans la poursuite de sa stratégie de croissance en France et dans les pays limitrophes, ainsi que dans le développement des nouveaux projets, tel que la solution de co-exploitation portée par sa filiale Agripower Partner. Eric Lecoq, Président du Conseil d'administration déclare : "Je me réjouis de la nomination de Christophe Wagner, d'Emmanuel Walliser et d'André Leblancs au sein du Conseil d'administration. Chacun d'entre eux apporte de nouvelles expertises métiers sur des activités complémentaires et stratégiques pour notre Société. C'est un véritable atout pour le développement d'Agripower et la mise en oeuvre de notre stratégie de croissance pérenne et durable".