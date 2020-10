Agripower : le résultat net demeure positif

Agripower : le résultat net demeure positif









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2019-2020 d'Agripower est de 7,7 ME, en croissance de 7% malgré un environnement dégradé au second semestre.

Agripower conserve, malgré le manque conjoncturel d'activité, un résultat opérationnel positif de 138 KE contre 733 KE.

Le résultat net reste également bénéficiaire et s'établit à 37 KE contre 482 KE.

Au 30 juin 2020, les capitaux propres s'élèvent à 4,2 ME et la trésorerie disponible s'établit à 4 ME, comparée à une dette financière de 0,7 ME.

Au 30 juin 2020, la Société disposait ainsi d'un carnet de commandes élevé de 29 ME, à réaliser d'ici 2022, soit près de 4 fois le chiffre d'affaires de l'exercice écoulé.

A moyen terme, Agripower réitère son objectif de croissance avec un chiffre d'affaires de 40 ME en 2024.