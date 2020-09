Agripower : le Covid-19 pèse sur la croissance

(Boursier.com) — Agripower publie son chiffre d'affaires à 7,7 ME, en croissance de 7%, pour l'exercice 2019-2020, clos le 30 juin 2020.

L'excellente dynamique enregistrée sur le premier semestre, avec un chiffre d'affaires semestriel de 5,2 ME a été fortement ralentie par l'épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement mise en oeuvre de mars à mai 2020.

Le chiffre d'affaires du second semestre ressort à 2,5 ME, traduisant un net ralentissement des chantiers d'unités de méthanisation, lié aux difficultés d'approvisionnement en matériel et d'intervention de sociétés tierces sur les sites.

Fort d'une situation financière saine, Agripower poursuit la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance avec l'objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 40 ME en 2024 et de devenir l'un des acteurs majeurs de la transition énergétique en France