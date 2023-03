Agripower : l'objectif d'un chiffre d'affaires de 40 ME ne sera pas atteint en 2024

(Boursier.com) — Sur les six premiers mois de son exercice 2022-2023, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 4,2 ME, en progression de +5% par rapport au premier semestre de l'exercice 2021-2022. La société annonce que cette progression ne reflète pas encore la très bonne dynamique commerciale enclenchée depuis 18 mois, matérialisée par la forte hausse du carnet de commandes sur un an (+26%) s'élevant à 35,7 ME.

Ce montant prend en compte la réévaluation pour +1,7 ME de certains projets en raison notamment de l'indexation sur l'inflation du prix vente prévue au contrat mais n'intègre pas les revenus récurrents issus des services associés qui représentent actuellement plus d'1 ME en année pleine.

Sur ce semestre, Agripower enregistre une prise de commandes record de 7,5 ME, en croissance de +18% par rapport à l'exercice 2021-2022. En six mois, la société a signé 23 nouveaux projets (dont 22 unités de méthanisation individuelle et 1 unité en collectif).

Agripower confirme la bonne maîtrise de ses coûts et son agilité malgré le renforcement des équipes commerciales avec un résultat net qui sera de nouveau positif sur ce semestre. Agripower reconnaît cependant que son objectif d'un chiffre d'affaires de 40 ME ne sera pas atteint en 2024.