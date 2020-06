Agripower : impact du Covid-19 sur l'activité

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Agripower France annonce la reprise progressive de son activité à la suite de la crise sanitaire liée au Covid-19. Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement mise en oeuvre de mars à mai 2020, l'activité d'Agripower a été impactée par un net ralentissement des chantiers d'unités de méthanisation, lié aux difficultés d'approvisionnement en matériel et d'intervention de sociétés tierces sur les sites. L'activité sur cette période s'est limitée principalement aux prestations de maintenance et de service après-vente (SAV). La société n'a cependant enregistré aucune annulation de commande sur cette période. La prospection commerciale, notamment sur les unités de méthanisation individuelles, a été "largement perturbée depuis les mesures de confinement".

En réponse à cette réduction d'activité sur le 2nd semestre 2019-2020, la société a mis en oeuvre les différentes mesures à disposition sur le plan réglementaire et financier (chômage partiel, télétravail...) pour les équipes actuelles et a reporté le recrutement de nouvelles embauches initialement prévues lors de l'IPO.

Depuis la fin du confinement, Agripower a repris progressivement les installations d'unités de méthanisation individuelles. Quant aux unités collectives, la société constate actuellement des délais plus importants dans l'obtention des autorisations administratives et donc, dans le décaissement des prêts bancaires indispensables pour le lancement des nouveaux chantiers.

Sur le plan commercial, la société oeuvre actuellement pour concrétiser les nombreux projets à l'étude en méthanisation collective. Elle compte également sur le renforcement récent de sa force commerciale pour redynamiser, dans les prochains mois, l'activité de méthanisation individuelle.

Alors que l'activité était en forte croissance sur la première moitié de l'exercice, les effets de la crise sanitaire auront logiquement un impact significatif sur la reconnaissance du chiffre d'affaires pour le 2nd semestre 2019/2020 (de janvier à juin 2020). Dans ce contexte, en considérant une reprise progressive des activités, la société estime pouvoir générer sur l'exercice 2019/2020, un chiffre d'affaires comparable à celui de l'exercice précédent.

La crise sanitaire ne remet globalement pas en cause les perspectives de développement à moyen terme dans un environnement économique stabilisé. Par prudence, la société décale toutefois d'un an son objectif d'un chiffre d'affaires de 40 ME, désormais visé en 2024, pour tenir compte du retard généré par les effets de cette crise.

Agripower indique disposer d'une situation financière très saine avec une trésorerie de 6 ME au 31 décembre 2019, qui lui permet de mettre en oeuvre les investissements de croissance prévus lors de l'IPO. Le groupe affiche un carnet de commandes à réaliser d'ici fin 2022 de 31,5 ME à fin décembre 2019, soit près de 4 fois le chiffre d'affaires 2018/2019.