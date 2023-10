Agripower : évolution de la gouvernance

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration d'Agripower s'est réuni le 4 octobre, et a décidé, lors de cette séance, la dissociation des fonctions de Président et de Direction Générale en conformité avec les meilleures pratiques de gouvernance.

Francois Gerber, jusqu'à présent représentant de la société ECU Sarl au Conseil d'administration, devient administrateur à titre personnel et est nommé Président du Conseil d'Administration d'Agripower avec une prise d'effet immédiate. Francois Gerber est spécialiste de l'investissement en capital dans des entreprises de croissance. Il est actuellement président de Vatel Direct et président du Conseil de Surveillance de la société Methanor, spécialisée dans les projets de production d'électricité d'origine hydraulique, photovoltaïque, biomasse et méthanisation.

André Leblancs, qui cumulait depuis novembre 2022 les fonctions de Président et de Directeur Général, continuera d'un commun accord la fonction de Directeur Général d'Agripower, le temps de l'arrivée d'un nouveau Directeur Général dont le recrutement a été acté par le Conseil d'administration.

Par ailleurs, le Conseil, sur proposition du Directeur Général, avait décidé lors de sa réunion du 17 août de nommer Damien Poirier-Coutansais Directeur Administratif et Financier de la société en qualité de Directeur Général Délégué, avec effet au 1er septembre 2023 pour une durée de 6 mois.