Agripower : en perte de 2,25 ME sur l'exercice 2022-2023

(Boursier.com) — Sur l'exercice 2022-2023, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros, en recul de -4,4 ME par rapport à l'exercice 2021-2022. Cette évolution s'explique par le report ou le décalage de nombreux projets en raison de l'impact de l'inflation des coûts des matériaux et de la hausse des taux sur la rentabilité prévisionnelle des projets.

L'activité de méthanisation individuelle a contribué pour 2,9 ME (5,2 ME sur l'exercice précédent) avec 4 unités installées sur l'exercice et 17 en cours d'installation. L'activité de méthanisation collective génère un chiffre d'affaires de 1,9 ME (4,4 ME sur l'exercice précédent). Le chiffre d'affaires des services associés (consommables, maintenance, SAV) poursuit sa forte progression et ressort à 1,2 ME (0,8 ME sur l'exercice précédent).

Le ralentissement brutal de l'activité pèse mécaniquement sur la rentabilité du Groupe qui s'était structuré pour poursuivre son développement. L'Ebitda ressort à -2 ME, en ligne avec l'atterrissage annoncé fin septembre 2023, et le résultat d'exploitation à -2,3 ME. Après prise en compte du résultat financier (+ 3 kE) et du Crédit Impôt Innovation pour 85 kE, le résultat net ressort à -2,25 ME.

Au 30 juin 2023, les capitaux propres s'élèvent à 11,8 ME et la trésorerie disponible s'établit à 8,1 ME. La dette financière brute est de 3,3 ME. La trésorerie nette ressort ainsi à 4,8 ME, permettant à Agripower de mener une relance progressive de son activité.

Perspectives

La société dispose d'un carnet de commandes d'une valeur 31,8 ME au 30 juin.

Le Groupe a mis en place une nouvelle Gouvernance, dissociant les fonctions de Président et de Directeur Général. Cette décision vise à initier une nouvelle dynamique managériale après un exercice difficile dans un contexte exigeant.

Le Groupe s'attache notamment depuis le début de l'exercice 2023-2024 à poursuivre l'adaptation de ses coûts afin de préserver sa trésorerie. Les effectifs ont été ramenés à 21 collaborateurs (28 au 30 juin 2023).

Sur la méthanisation collective par injection de biométhane, les mesures gouvernementales de soutien publiées par arrêté ministériel du 10 juin 2023 (revalorisation des tarifs de rachat du biométhane pouvant aller jusqu'à +12%), permettent la relance progressive de projets. Agripower confirme ainsi le démarrage attendu des travaux d'une unité collective d'un montant de près de 2,8 ME début 2024.

Agripower continuera de s'appuyer sur le développement des services associés de maintenance et SAV, vecteurs de récurrence et de marges additionnelles.