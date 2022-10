Agripower confirme viser 40 ME de chiffre d'affaires en 2024

(Boursier.com) — Après un 1er semestre (juin à décembre 2021) en progression de 3% par rapport au 1er semestre 2020-2021, Agripower a accéléré sa croissance au 2e semestre avec un chiffre d'affaires de 6,4 millions d'euros en hausse de +39,4% porté par une stratégie commerciale proactive sur ses trois segments d'activité.

Cette performance a permis de porter le chiffre d'affaires annuel 2021-2022 à 10,4 ME, soit une hausse de +23% par rapport à l'exercice précédent.

Sur l'exercice 2021-2022, Agripower a généré une marge brute sur coûts directs de 2,36 ME, soit 22,8% du chiffre d'affaires (21,3% sur l'exercice 2020-2021), une hausse qui s'explique principalement par la montée dans la chaine de valeur et l'augmentation de la part des projets en méthanisation collective dans le total annuel des projets signés.

Les charges de personnel progressent significativement avec le renforcement stratégique des équipes réalisé sur l'exercice afin d'accompagner et d'assurer la croissance future attendue notamment avec les nouvelles offres et l'activité liée aux services associés (consommables, maintenance, SAV). Au 30 juin 2022, l'effectif d'Agripower était de 20 collaborateurs. Le résultat d'exploitation s'établit à 179 kE (101 kE au titre de l'exercice précédent).

Après prise en compte du Crédit Impôt Innovation pour 202 kE, le résultat net est en progression à 360 kE (67 kE sur l'exercice précédent).

Au 30 juin 2022, les capitaux propres s'élèvent à 14,1 ME et la trésorerie disponible s'établit à 12,1 ME. La dette financière brute est de 3,3 ME constituée pour 0,3 ME du reliquat de la dette obligataire et pour 3 ME du financement (prêt vert) obtenu auprès de BPI France pour le développement de l'offre Agripower Partner. La société a remboursé au début de l'exercice le PGE souscrit en 2020 d'un montant de 1,5 ME.

A fin juin 2022, Agripower affiche une solide assise financière lui permettant de poursuivre sereinement sa stratégie dynamique de croissance.

Carnet de commandes bien garni

L'activité commerciale d'Agripower a été, sur l'exercice 2021-2022, très dynamique. La prise de commandes a totalisé 54 nouveaux projets répartis entre 51 unités individuelles et 3 unités collectives dont une première à l'international pour un montant global de 21,3 ME (7,7 ME sur l'exercice 2020-2021). Agripower recueille ainsi les premiers fruits de sa stratégie commerciale proactive

Au 30 juin 2022, la Société disposait ainsi d'un carnet de commandes élevé de 30,2 ME, à réaliser d'ici fin 2023, soit près de 3 fois le chiffre d'affaires de l'exercice écoulé.

Perspectives

Agripower entend encore accélérer sa stratégie de croissance et de création de valeur, en s'appuyant sur son modèle d'intégrateur "ensemblier" et ses nouvelles offres. La forte visibilité du carnet de commandes permet d'anticiper une accélération de la croissance rentable sur ce nouvel exercice avec de nombreuses installations à réaliser sur l'exercice.

Le management d'Agripower affirme sa confiance dans les effets vertueux de sa stratégie à moyen terme et réitère ainsi son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 40 ME en 2024 et de devenir l'un des acteurs majeurs de la transition énergétique en France.