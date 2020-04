Agripower : confirmation des objectifs

(Boursier.com) — Sur les six premiers mois de l'exercice 2019-2020 Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 5,2 ME, en forte croissance par rapport au chiffre d'affaires annuel de l'exercice précédent.

Avec une bonne maîtrise de ses charges opérationnelles, Agripower a généré un résultat opérationnel de 381 kE soit, sur 6 mois, 62% du résultat opérationnel de l'exercice précédent.

Enfin, le résultat net s'établit à 314 kE sur le premier semestre 2019-2020.

Avec le succès de son introduction en bourse, Agripower a très significativement consolidé sa structure financière. Au 31 décembre 2019, les capitaux propres s'élèvent à 4,5 ME et la trésorerie disponible s'établit à 6 ME, comparée à une dette financière de 1,5 ME.

Au 31 décembre 2019, la société disposait d'un carnet de commandes de 31,5 ME, à réaliser d'ici 2022, soit plus de 4 fois le chiffre d'affaires du dernier exercice.

Agripower réaffirme son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 40 ME en 2023 et de devenir l'un des acteurs majeurs de la transition énergétique en France.