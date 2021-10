Agripower : activité annuelle en hausse de 10%

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2020-2021 de Agripower est à 8,4 ME, en croissance de 10% avec un net rebond de l'activité au second semestre.

Le résultat opérationnel est en baisse sur l'exercice à 101 kE, contre 138 kE au titre de l'exercice précédent.

Le résultat net est de 67 kE contre 37 KE.

Le management d'Agripower est confiant dans les effets vertueux de sa stratégie à moyen terme et réitère ainsi son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 40 ME en 2024 et de devenir l'un des acteurs majeurs de la transition énergétique en France...