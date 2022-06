Agripower : accélération de la dynamique commerciale

(Boursier.com) — Agripower confirme une bonne dynamique commerciale avec la signature sur le second semestre de l'exercice 2021-2022 de 38 nouveaux projets de méthanisation individuelle pour une valeur cumulée de près de 12,2 ME. Ces affaires s'ajoutent aux 15 projets déjà signés au premier semestre 2021-2022 pour une valeur de 6,3 ME.

Au total, à date, la prise de commandes depuis le début de l'exercice s'élève, pour ces 53 projets, à 18,5 ME, soit une progression de +135% par rapport à la prise de commandes de l'exercice précèdent de 7,7 ME.

" Cette performance récompense les actions commerciales menées sur le terrain depuis le début de l'exercice dans un contexte réglementaire stable, favorable à l'installation de solutions en faveur de la transition énergétique et sur un marché français à fort potentiel. Elle valide également la pertinence de l'évolution de la société vers un modèle d'intégrateur ensemblier, permettant de répondre avec flexibilité aux différentes problématiques rencontrées chez des exploitants agricoles ou industriels tout en remontant dans la chaîne de valeur ", se félicite Agripower.