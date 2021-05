Agilent Technologies : agile ?

(Boursier.com) — Agilent Technologies, le fournisseur américain d'instruments de mesure, basé à Santa Clara, a affiché un solide second trimestre fiscal et relevé ses prévisions financières. Le groupe a dégagé un bpa ajusté trimestriel de 97 cents, contre un consensus de place de 82 cents et un niveau de 71 cents sur la période correspondante de l'an dernier. Les revenus se sont établis quant à eux à 1,53 milliard de dollars sur ce trimestre clos en avril, dépassant de 10% le consensus, contre un niveau de 1,24 milliard de dollars un an plus tôt. Les revenus de l'exercice sont désormais anticipés entre 6,15 et 6,21 milliards de dollars, alors que le bpa ajusté est attendu entre 4,09 et 4,14$.