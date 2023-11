Agilent s'envole à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Agilent , le géant américain des instruments de mesure et solutions scientifiques, dédiés notamment aux laboratoires et cliniques, progressait hier soir de plus de 6% après bourse à Wall Street. Le groupe, qui avait réduit ses estimations financières annuelles du fait de la faiblesse en Chine l'été dernier, a cette fois rassuré les marchés. Agilent tablait sur des revenus allant de 6,80 à 6,85 milliards de dollars pour l'exercice, et a finalement publié hier soir un chiffre d'affaires de 6,83 milliards, stable en données consolidées et en hausse de 1,5% en organique. Le bénéfice net GAAP annuel a été de 1,24 milliard de dollars, pour un bpa de 4,19$ lui aussi stable. Le bénéfice ajusté par action a représenté 5,44$, au-dessus de la guidance qui allait de 5,40 à 5,43$.

Pour l'exercice fiscal 2024 juste entamé, Agilent envisage des revenus allant de 6,71 à 6,81 milliards, en retrait de 0,3 à 1,8%, et un bénéfice ajusté par action allant de 5,44 à 5,55$. Sur le seul premier trimestre, les revenus sont anticipés entre 1,555 et 1,605 milliard, pour un bpa ajusté de 1,2-1,23$. Le consensus était de 1,32$ de bpa ajusté et 1,67 milliard de revenus sur le trimestre, et de 5,61$ de bpa ajusté pour l'exercice pour 6,98 milliards de revenus. Les prévisions sont donc, objectivement, assez faibles...