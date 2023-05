Agilent retombe à Wall Street

(Boursier.com) — Agilent , le géant américain des instruments de mesure et solutions scientifiques, dédiés notamment aux laboratoires et cliniques, recule de 9% avant bourse à Wall Street. Hier soir, le groupe a publié pour son deuxième trimestre fiscal 2023 un bénéfice ajusté par action de 1,27$, en ligne avec le consensus de marché et à comparer à un niveau de 1,13$ un an avant. Les revenus trimestriels ont été de 1,72 milliard de dollars, près de 3% supérieurs au consensus, contre 1,61 milliard pour la période correspondante, l'an dernier. Le bénéfice net GAAP a été de 302 millions de dollars, tandis que le bénéfice net ajusté a atteint 377 millions de dollars, en croissance de 12% en glissement annuel. Pour l'exercice 2023, Agilent envisage des revenus allant de 6,93 à 7,03 milliards de dollars, en augmentation de 1,2% à 2,7%, avec une croissance organique de 3% à 4,5%. Le bpa ajusté sur la période est attendu entre 5,60 et 5,65$. Cette guidance est inférieure au consensus de place.