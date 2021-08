Agilent relève ses prévisions financières

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Agilent a publié pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,1$ à comparer à un consensus de moins de 1$ et un niveau de 78 cents un an plus tôt. Les revenus du fournisseur américain d'instruments de mesure ont été de 1,59 milliard de dollars sur ce trimestre clos en juillet, dépassant de 4% le consensus de marché. Ils représentent une croissance de 26% en glissement annuel et de 21% en organique. Le groupe rehausse sa guidance annuelle et table sur des revenus allant de 6,29 à 6,32 milliards de dollars, pour un bpa ajusté allant de 4,28 à 4,31$. Les revenus du quatrième trimestre sont attendus entre 1,63 et 1,66 Md$, pour un bpa allant de 1,15 à 1,18$.